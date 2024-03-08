توضيح من تقويم التعليم بشأن نتائج الاختبارات الرقمية

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تفاعلت هيئة تقويم التعليم مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد الإعلان عن نتائج اختبارات الرقمية.



نتائج الاختبارات الرقمية



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندي حالة خاصة وأحتاج ظهور درجتي بعد الاختبار المحوسب.؟ متى تظهر النتائج؟".وأجابت الهيئة، بقولها: "مرحباً.. تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، علماً أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.. بالتوفيق".

التقديم على طلب الإعفاء من اختبار القدرات



عدد مرات الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي



اختبار القدرات العامة



اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



أهداف اختبار التحصيل الدراسي



وفي وقت سابق، حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، كيفية التقديم على طلب الإعفاء من اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي.وقالت عبر حساب خدمة العناية بالمستفيدين في منصة "إكس": يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي:- اختيار الاختبارات المسجلة.- الضغط على تسديد أسفل الاختبار.- اختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).- ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق).ويتمتع مستفيدو الضمان الاجتماعي بفرص الإعفاء من تسديد المقابل المادي خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط):-اختبار القدرات العامة (4) فرص.-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.