تفاديًا للزحام.. خطوات زيارة الروضة الشريفة بيسر وطمأنينة

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كشفت وزارة الحج والعمرة على حسابها في منصة "إكس"، عن عدة خطوات لزيارة الروضة الشريفة بكل يسر وطمأنينة وذلك تفاديًا للزحام.





خطوات زيارة الروضة الشريفة بدون زحام: اضافة اعلان



تطبيق الآلية الجديدة لزيارة الروضة الشريفة



مسار خاص لذوي الهمم لزيارة الروضة:



كاميرات ذكية وأجهزة استشعار:



وكتبت الوزارة على حسابها قائلة :"لزيارة الروضة الشريفة بيُسر وطمأنينة، حمّل تطبيق نسك واستخرج التصريح قبل القدوم"، حيث تضمنت الخطوات الآتي:1-إصدار التصريح عبر تطبيق نسك.2- الحضور في الموعد المحدد.3- إبراز التصريح قبل الدخول.4- الالتزام بالمدة المحددة.كما شددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة في تحميل التطبيق وتجنب التطبيقات المزيفة والروابط غير المعتمدة.وفي وقت سابق كانت وكالة المسجد النبوي الشريف والجهات المعنية، قد بدأت في تطبيق الآلية الجديدة لزيارة الروضة الشريفة، والتي تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية.ويتم تعريف الزائر بالخطوات لأداء الزيارة بلغات متعددة عبر خطوات سهلة والحجز عبر منصة "نسك"، ومن ثم يتلقى رسالة تأكيد للموعد.وقبل موعد الزيارة بـ24 ساعة يتم تذكير الزائر بالموعد ويطلب منه التأكيد أو الإلغاء، ولا يمكن استخدام الباركود الخاص بالزيارة قبل الموعد المحدد.أيضا خصصت وكالة المسجد النبوي الشريف مسارًا خاصًا لذوي الهمم، ويتم تقسيم مناطق التفتيح وفق تطبيق مساحة الروضة الشريفة، وتم وضع شاشات إرشادية بعدة لغات لتوعية الزوار بآداب الزيارة.وتجهيز المواقع المخصصة للانتظار تجهيزاً كاملاً لراحتهم، وعند دخول توقيتهم يتم توجيههم مباشرة إلى مدخل الروضة الشريفة عبر مسارات منظمة وموحدة حتى وصولهم إلى مكان الصلاة.وفور انتهاء موعد الزيارة، يتم توجيه الزوار إلى مخارج مخصصة.وتتم المتابعة وفق أنظمة رقمية متطورة تعمل عبر كاميرات ذكية وأجهزة استشعار لتتبع نمط الحركة في الدخول والخروج، ومعرفة أعداد الزائرين عبر الخرائط التفاعلية الحرارية والجغرافية.