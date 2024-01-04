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عاجل.. تنويه مهم من الصندوق العقاري لمتضرري كورونا بشأن تمديد البناء الذاتي

صندوق التنمية العقارية - سكني
صندوق التنمية العقارية
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من أحد متضرري جائحة كورونا، والذي تعلقت دفعاته بعد حصوله على أرض مجانية.اضافة اعلان

تنبيه مهم لمتضرري كورونا:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " من حقنا تمديد البناء الذاتي.. إحنا من متضررين جائحة كورونا للان دفعاتنا معلقه حصلت على أرض مجانية لكن المدة كانت مع جائحة كورونا".

وجاء الرد من قبل العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد.. خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة 36 شهرا، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها".


تسديد أقساط منزل المتوفي في الصندوق العقاري:

وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل شخص يتساءل عن إمكانية إسقاط أقساط عن منزل والده المتوفي.

وكان حساب العناية بالمستفيدين قد تلقى استفسارا من شخص يقول فيه :" توفي والدي وعنده بيت له 40 سنة ولم يسدد سوى قسطين هل يسقط عنه".

وجاء الرد : "عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة (المتأخرات) , يلزم سداد الأقساط المتأخرة ما قبل تاريخ الوفاة".

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