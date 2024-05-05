عاجل.. توضيح مهم من مساند.. هل سوء معاملة العاملة للأطفال يلغي المنافع التأمينية؟

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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، منصة مساند، أن التأمين على عقود العمالة المنزلية يهدف لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية متعددة.

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأثير سوء معاملة العاملة المنزلية للأطفال على التأمين والمنافع التأمينية.



التأمين على عقود العمالة المنزلية



وأجابت منصة مساند، بقولها: "يهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية متعددة كما هو منصوص عليها في وثيقة المنافع التأمينية وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي".

التأمين على عقود العمالة المنزلية



التعديل على تأشيرة الاستقدام



منصة مساند ورمز التحقق



كذلك أكدت "منصة مساند"، أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تشمل العقود الجديدة فقط.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : هل يمكن التأمين على عقد عاملة منزلية في فترة التجربة؟ لأنه لم يتم التأمين عليها مع الاستقدام؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله.. نعتذر منك ولكن خدمة التأمين تشمل العقود الجديدة فقط".كذلك أكدت منصة منصة مساند، أنه لا يمكن التعديل على تأشيرة الاستقدام بعد إصدارها.وأوضحت المنصة، أنه لا يمكن التعديل على التأشيرة بعد إصدارها، ويمكنك إلغاء الطلب وتقديم طلب جديد بالجنسية/المهنة المطلوبة. علماً أنه في حال رغبتكم بتقديم طلب جديد يرجى سداد رسوم التأشيرة (2000) ريال، كما يرجى التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من رصيد التأشيرات.كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:• تسجيل جديد• تغيير الرقم السري• تغيير رقم الجوال