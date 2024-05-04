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صحيفة تواصل الالكترونية

البنك المركزي يعلن عن برنامج Digital SAMA للتدريب على رأس العمل

البنك المركزي
أرشيفية
أ أ
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أعلن البنك المركزي السعودي عن برنامج تدريب على رأس العمل بمسمى (Digital SAMA) يستهدف خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الخارجية المعتمدة، لتأهيلهم للحصول على المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف؛ سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المستهدفة:


- إدارة عامة
- الإحصاء
- العلوم الاكتوارية
- الرياضيات
- المالية
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات الإدارية
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب الآلي
- الحاسب الآلي
- علوم البيانات
- نظم المعلومات
- إدارة وحوكمة البيانات
- علوم الحاسب الآلي

مدة البرنامج:


- 6 أشهر

مزايا البرنامج:


- مكافئات شهرية.
- تأمين طبي.
- التأهيل لتعزيز فرص التوظيف.
- التوظيف في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي.

شروط القبول بالبرنامج:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات السعودية أو الجامعات الخارجية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدا أو ما يعادلها.
- حديث تخرج أو خبرة عملية لا تتجاوز 3 سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- التفرغ الكلي للبرنامج.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم اليوم الأربعاء 1445/10/15هـ (الموافق 2024/4/24م) عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الخميس 1445/11/1هـ (الموافق 2024/5/9م).

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