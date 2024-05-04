البنك المركزي يعلن عن برنامج Digital SAMA للتدريب على رأس العمل

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أعلن البنك المركزي السعودي عن برنامج تدريب على رأس العمل بمسمى (Digital SAMA) يستهدف خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الخارجية المعتمدة، لتأهيلهم للحصول على المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف؛ سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي على النحو التالي:





التخصصات المستهدفة:



مدة البرنامج:



مزايا البرنامج:



شروط القبول بالبرنامج:



طريقة التقديم:

