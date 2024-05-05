الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

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تنبيه عاجل.. هل العمل في الوظائف الموسمية للحج يوقف حساب المواطن؟

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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كشف حساب المواطن عن موقف من يعمل في الوظائف الموسمية للحج أو قطار المشاعر، في استمرار استحقاقه الدعم من عدمه.
وسأل أحد المواطنين قائلاً :" هل إذا قدمت على الوظائف الموسمية في الحج ومدتها ٧ أيام مثل وظائف قطار المشاعر ينقطع عليا حساب المواطن؟".اضافة اعلان

الوظائف الموسمية وحساب المواطن:

ورد الحساب عبر منصة "إكس" بأنه :" في حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.. اضغط هنا
وعاد المواطن للسؤال بأنه لا يعرف قيمة الراتب، قائلاً :" ما أعرف الراتب كم راح يكون في ذي الحالة إيش الحل ومدة العمل ٧ أيام".
وجاء رد حساب المواطن :" يتم الإفصاح عن الدخل بعد استلامه، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد- بيانات عامة) وتحديث الدخل ثم حفظ".

حساب المواطن لشهر مايو:

وفي وقت سابق، تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم لشهر مايو الجاري.
وأجاب حساب المواطن، بقوله : "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، و سيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو".
هذا وأتاح حساب المواطن، تسجيل "الموقوف خدماته" في برنامج الدعم، والحصول عليه عند استيفاء شروط الأهلية.

تسجيل "الموقوف خدماته" في برنامج الدعم

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك التسجيل وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم".
وأضاف: "وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

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