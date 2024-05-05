تنبيه عاجل.. هل العمل في الوظائف الموسمية للحج يوقف حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن موقف من يعمل في الوظائف الموسمية للحج أو قطار المشاعر، في استمرار استحقاقه الدعم من عدمه.

وسأل أحد المواطنين قائلاً :" هل إذا قدمت على الوظائف الموسمية في الحج ومدتها ٧ أيام مثل وظائف قطار المشاعر ينقطع عليا حساب المواطن؟".



الوظائف الموسمية وحساب المواطن:



حساب المواطن لشهر مايو:



تسجيل "الموقوف خدماته" في برنامج الدعم

