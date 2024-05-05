الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن .. إجراء مهم لحل مشكلة غير مؤهل

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات أحد المستفيدين بشأن حل مشكلة غير مؤهل على الرغم من صدور نتائج الأهلية.
جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "صدرت نتائج الأهلية والحالة غير مؤهل، ما الحل؟".

حل مشكلة غير مؤهل

وأجاب حساب المواطن، بقوله : "أهلاً بك ، في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024).
وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).

 

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية

ويتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة حساب المواطن (من هنا).
- الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.
- انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
- حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.

أسباب عدم أهلية حساب المواطن

أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.



اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

عاجل.. هل دعم ريف متاح لسنة كاملة فقط أم حسب رأس المال؟

وظائف شاغرة في الخدمات الصحية بالهيئة الملكية في الجبيل

عاجل.. جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في عدد من التخصصات

عاجل.. "المرور" يكشف قيمة مخالفة عدم تجديد الرخصة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 12:15 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

حساب المواطن يعلق.. يسكن في منطقة نائية ولا يوجد مكاتب عقار لتوثيق العقد؟

حساب المواطن 9:02 م الإثنين، 08 أبريل 2024

عاجل.. نزلت له دفعة أبريل في حساب المواطن ولم يجدها بالصراف .. ماذا يفعل؟

حساب المواطن 5:13 ص الإثنين، 08 أبريل 2024

مستفيد يشكو خصم ألف ريال من الدعم.. حساب المواطن يوجه بإجراء مهم

حساب مواطن 12:00 ص الأحد، 07 أبريل 2024

عاجل.. لمن قدّم اعتراضا على عدم الأهلية ولم يُرد عليه.. توضيح مهم من حساب المواطن