بعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن .. إجراء مهم لحل مشكلة غير مؤهل

أ أ

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات أحد المستفيدين بشأن حل مشكلة غير مؤهل على الرغم من صدور نتائج الأهلية.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "صدرت نتائج الأهلية والحالة غير مؤهل، ما الحل؟".



حل مشكلة غير مؤهل



وأجاب حساب المواطن، بقوله : "أهلاً بك ، في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024).

وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن





