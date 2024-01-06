عاجل.. التأمينات: المستفيد يستحق دعم ساند للمرة الثانية بهذا الشرط

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تفاعل حساب التأمينات مع استستفار أحد العملاء حول صرف دعم "ساند" للمرة الثانية، حيث قال :" أنا أسلمت ساند أيام كورونا وبعدها رجعت العمل لين السنة هذي وانتهى العقد". اضافة اعلان





صرف ساند للمرة الثانية



التأمينات وصرف دعم ساند



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