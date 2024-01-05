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تنبيه مهم من "قوى" حول التصرف المطلوب عند تأخر تحديث حالة رخصة العمل

منصة قوى
منصة قوى
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كشفت منصة "قوى"، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه حال تأخر تحديث حالة رخصة العمل.

 

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وأفادت في ردها على استفسار بهذا الخصوص عبر منصة "إكس": بأنه "يتم تحديث حالة رخصة العمل إلى تم السداد خلال 3 ساعات من وقت السداد".
وأضافت: "وفي حال استمرار الإشكالية يرجى التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لنتمكن من خدمتكم بشكل أفضل".

تجديد رخص العمل

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إصدار رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشأة عبر الخطوات التالية.
- سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة (إصدار رخصة عمل).
- اختر العمالة التي ستقوم بإصدار أو تجديد الرخصة لهم.
- يحسب النظام المقابل المالي، ومن ثم انقر على (إرسال).
- يرسل النظام رقم سداد إلى نظام سداد، ويتم إضافة الطلب وتكون حالة الطلب (قيد السداد).
- سدد المبلغ المطلوب بناء على رقم السداد، ويصلك إشعار، ويبلغ (سداد) النظام بسداد المبلغ الخاص برقم السداد.
- يرسل النظام رخص العمل إلى مركز المعلومات الوطني.

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