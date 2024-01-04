88 وظيفة إدارية بوزارة التعليم.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل 88 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الوزارة والإدارات التعليمية للرجال والنساء. اضافة اعلان

ويتاح التقديم لحملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات على النحو التالي:





الوظائف المتاحة بوزارة التعليم:



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