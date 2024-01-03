تعرف على الوظائف المتاحة في المركز الوطني للأرصاد وطريقة التقديم

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أعلن المركز
الوطني للأرصاد عبر بوابة التوظيف الرسمية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف متعددة
لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) – في عدة مجالات – وذلك وفقاً للتفاصيل
والمسميات التالية:
المسميات الوظيفية
في وظائف الأرصاد:
رئيس شعبة شبكات الرصد والقياس. ( Head, Observing Networks and Measurement Division)
محلل بيانات. ( Data Analyst)
مسؤول الاتصال الاستراتيجي. ( Strategic Communication Officer)
مسؤول الشؤون العلمية. ( Scientific Officer)
مساعد مسؤول البرامج. ( Assistant Programme Officer)
مسؤول البرنامج المساعد. ( Associate Programme Officer)
مسؤول مساعد شؤون الدعوة والاتصالات. ( Associate Advocacy and Communications Officer)
استشاري رئيسي خطة تنفيذ الإستراتيجية. ( Strategy Implementation Plan Lead – Consultant)