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تعرف على الوظائف المتاحة في المركز الوطني للأرصاد وطريقة التقديم

المركز الوطني للأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
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أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر بوابة التوظيف الرسمية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف متعددة لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) – في عدة مجالات – وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية في وظائف الأرصاد:


رئيس شعبة شبكات الرصد والقياس. ( Head, Observing Networks and Measurement Division)
محلل بيانات. ( Data Analyst)
مسؤول الاتصال الاستراتيجي. ( Strategic Communication Officer)
مسؤول الشؤون العلمية. ( Scientific Officer)
مساعد مسؤول البرامج. ( Assistant Programme Officer)
مسؤول البرنامج المساعد. ( Associate Programme Officer)
مسؤول مساعد شؤون الدعوة والاتصالات. ( Associate Advocacy and Communications Officer)
استشاري رئيسي خطة تنفيذ الإستراتيجية. ( Strategy Implementation Plan Lead – Consultant)

عن المركز:

المركز الوطني للأرصاد هو مركز حكومي سعودي، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يهدف المركز إلى الرصد والمراقبة لحالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، وكذلك للظواهر الجوية والبحرية وتأثيراتها على أشكال الحياة.

طريقة التقديم:

– التقديم متاح، عبر بوابة التوظيف الرسمية: اضغط هنا

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