السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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الخطوط الحديدية "سار" تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

الخطوط الحديدية السعودية سار
الخطوط الحديدية
أ أ
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أعلنت شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في (الرياض، جدة، النعيرية، مكة المكرمة) وفق المسميات الوظيفية التالية:اضافة اعلان

وظائف الخطوط الحديدية السعودية

الوظائف:
1- مساعد إداري.
2- خبير البنية التحتية تقنية المعلومات.
3- أخصائي مبيعات خدمات الشحن.
4- أخصائي الحسابات مستحقة الدفع.
5- أخصائي مشتريات البنية التحتية.
6- رئيس قسم محطة مشروع مترو المشاعر المقدسة.
7- مشرف طاقم القطار مشروع مترو المشاعر المقدسة.
8- مراقب أول حركة المرور.
9- مهندس أصول الركاب.
10- مهندس تخطيط قطار الركاب.
11- مدرب.
12- مدير شراء الأراضي.
13- سائق قطار (وظيفتان).
14- خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني.
15- خبير هندسة صيانة معدات الشحن.
16- رئيس قسم الإستراتيجية وتخطيط الأعمال.
17- خبير مكتب إدارة المشاريع وعقود التشغيل والصيانة والأداء.

نبذه عن الشركة:
– الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة بتاريخ 25 ربيع الثاني 1427هـ (2006)، لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية السعودية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها، وتتولى الشركة مسؤوليات تشغيل شبكة الخطوط الحديدية بجميع مرافقها وإدارتها بالكفاءة اللازمة وَفْق معايير التشغيل الاقتصادية وبحسب المقاييس العالمية في الأداء والسلامة. يرأس مجلس إدارتها وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

طريقة التقديم:
التقديم متاح عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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