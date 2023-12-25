أضافت وظائف جديدة.. شركة المياه الوطنية تعلن عن حاجتها لمئات الموظفين

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أعلنت شركة
المياه الوطنية (NWC) عن توفر 450 وظيفة شاغرة في جميع مناطق
المملكة (إدارية، فنية، هندسية، تقنية، قانونية، حراسات أمنية) وذلك وفقاً لبقية
التفاصيل الموضحة أدناه.
المجالات
الوظيفة:- وظائف
إدارية.
- وظائف فنية.
- وظائف هندسية.
- وظائف تقنية.
- وظائف قانونية.
- وظائف حراسات أمنية.
مناطق العمل:- المنطقة
الوسطى.
- المنطقة الغربية.
- المنطقة الشرقية.
- المنطقة الجنوبية.
- المنطقة الشمالية.
المؤهلات
المطلوبة:- الثانوية
العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.
نبذة عن الشركة:- شركة
مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، تقدم
خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر
الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم.
طريقة التقديم:- من
خلال الرابط التالي:
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