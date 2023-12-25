أضافت وظائف جديدة.. شركة المياه الوطنية تعلن عن حاجتها لمئات الموظفين

أ أ

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر 450 وظيفة شاغرة في جميع مناطق المملكة (إدارية، فنية، هندسية، تقنية، قانونية، حراسات أمنية) وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





المجالات الوظيفة:



مناطق العمل:



المؤهلات المطلوبة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

