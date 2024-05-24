مطلقة وتملك صك حضانة هل يمكنها إخراج تصريح لابنها؟ "الجوازات" تُجيب

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أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا مهمًا بشأن حجز "الحاضن" موعدًا ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون.





مطلقة وتملك صك حضانة هل يمكنها إخراج تصريح لابنها؟



مرحبًا بك، في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون). شكرًا لتواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) May 24, 2024

تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة عبر أبشر



توضيح بشأن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم



الشروط الأساسية لتجديد الإقامة المنزلية



وأوضحت أنه في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة "عدم السفر بالمحضون".جاء ذلك خلال رد حساب خدمة العملاء على سؤال يقول:" مطلقة وتملك صك حضانة هل يمكنها إخراج تصريح لابنها".وحول تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة عبر أبشر، بينت أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.كما كشفت "الجوازات" أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تُفرض بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها.وبينت أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و١٠٠٠ ريال في حالة التكرار.إجراء الفصل وإصدار جواز سفر مستقلوأشارت "الجوازات" إلى أنه لتجديد الإقامة المنزلية توجد مجموعة من المتطلبات الأساسية اللازمة وهي كالتالي:1 - أن يكون جواز سفر المستفيد ساري المفعول.2 - أن يكون المستفيد المعين غير مسجل كمتغيب.3 - أن يكون قد سدد رسوم الإقامة للمدة المطلوبة.4 - ألا يكون لدى المستفيد المعين أي مخالفات مرورية معلقة.5 - أن تكون أفراد الأسرة غير مسجلين في جواز سفر المستفيد المعين.6 - أن تكون بصمات وصور المستفيد المعين وأفراد أسرته فوق ست سنوات مسجلة في النظام.