الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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عاجل.. بشرى من حساب المواطن لمستفيدي ريف بخصوص الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
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قال حساب المواطن، إن دعم ريف لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج، ولا يشترط الإفصاح عنه ضمن بيانات المستفيدين.اضافة اعلان
وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس":  "دعم ريف لا يؤثر على حساب المواطن ولا يتم الإفصاح عنه من ضمن الدخل".
وأضاف: "وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم".
جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان يشترط الإفصاح عن دعم ريف في حساب المواطن؟ وهل يؤثر على الأهلية؟ وإذا سجلت في دعم ريف متى يجب علي الإفصاح هل حال التقديم أم بعد الأهلية واستلام الدعم؟.

ومن المقرر صرف الدعم للدفعة 79 يوم الاثنين بتاريخ "10 يونيو، وفق ما أعلن حساب المواطن.
يأتي ذلك بعد أن صدرت نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024).  وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا)


أهلية حساب المواطن 

يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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