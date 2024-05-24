عاجل.. بشرى من حساب المواطن لمستفيدي ريف بخصوص الدعم

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قال حساب المواطن، إن دعم ريف لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج، ولا يشترط الإفصاح عنه ضمن بيانات المستفيدين.

وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "دعم ريف لا يؤثر على حساب المواطن ولا يتم الإفصاح عنه من ضمن الدخل".

وأضاف: "وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم".

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان يشترط الإفصاح عن دعم ريف في حساب المواطن؟ وهل يؤثر على الأهلية؟ وإذا سجلت في دعم ريف متى يجب علي الإفصاح هل حال التقديم أم بعد الأهلية واستلام الدعم؟.



وعليكم السلام ، دعم ريف لا يؤثر على حساب المواطن ولا يتم الإفصاح عنه من ضمن الدخل ، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z May 24, 2024



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