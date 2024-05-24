عاجل.. هل يُسمح بتبديل الأرض السكنية بشقة؟.. توضيح من سكني

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أتاح برنامج سكني، تبديل الأرض السكنية بشقة للمستفيدين من الدعم السكني.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "إلغاء حجز الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم. وبعد تمام إسقاط الأرض عن اسم المستفيد، يمكنه الاستفادة من منتج آخر".



وعليكم السلام، إلغاء حجز الأرض لا يؤثر على إستحقاق المتقدم. وبعد تمام إسقاط الأرض عن إسم المستفيد، يمكنه الإستفادة من منتج آخر. وفي حال وجد أي إستفسار آخر يشرفنا مساعدتك. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 24, 2024

شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.