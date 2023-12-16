جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن برامج دبلومات (عن بُعد) و (حضوري) للعام 1445هـ

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن مواعيد القبول في برامج دبلومات (التعليم عن بُعد) و (حضوري - مسائي) بمقابل مقالي للفصل الدراسي الثاني من العام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





البرامج (عن بُعد):



البرامج (حضوري - مسائي):



ملاحظة هامة:



موعد التقديم:



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