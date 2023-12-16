السبت، 03 جمادى الثانية 1445 ، 16 ديسمبر 2023

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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن برامج دبلومات (عن بُعد) و (حضوري) للعام 1445هـ

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك عبدالعزيز
أ أ
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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن مواعيد القبول في برامج دبلومات (التعليم عن بُعد)  و (حضوري - مسائي) بمقابل مقالي للفصل الدراسي الثاني من العام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

البرامج (عن بُعد):

1- الدبلوم المتوسط العام (بمقابل مقالي) - عن بُعد:
- الإدارة العامة.
- البنوك والتأمين.
- التسويق التطبيقي.
- الأمن السيبراني.
- المحاسبة.
- الحوسبة التطبيقية وتقنيات الشبكات.

2- الدبلوم المشارك العام (بمقابل مقالي) - عن بُعد:
- المبيعات.
- التصميم الرقمي.
- إدارة الترفيه.
- إدارة المعارض والمؤتمرات.
- إدارة خدمات الحج والعمرة.
- الإرشاد السياحي.

البرامج (حضوري - مسائي):

1- الدبلوم المتوسط العام (بمقابل مقالي) - حضوري - مسائي:
- اللغة الإنجليزية.
- اللغة الصينية.
- الإدارة المكتبية.
- المحاسبة.
- التسويق التطبيقي.
- ممارس العلاقات العامة.
- السكرتارية الطبية.
- الأمن السيبراني.
- الحوسبة التطبيقية وتقنيات الشبكات.
- الأرصاد (طلاب فقط).
- الترميز والفوترة الطبية.
- الصيدلة.

2- الدبلوم المشارك العام (بمقابل مقالي) - حضوري - مسائي:
- إدارة الأزمات والكواراث.


ملاحظة هامة:

- جميع الاختبارات النهائية حضورية.


دليل البرامج (PDF):
1- برامج الدبلوم (عن بُعد):
اضغط هنا

2- برامج الدبلوم (حضوري - مسائي):
اضغط هنا

موعد التقديم:

- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/06/04هـ الموافق 2023/12/17م.

طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

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