جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن برامج دبلومات (عن بُعد) و (حضوري) للعام 1445هـ

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن مواعيد القبول في برامج دبلومات (التعليم عن بُعد) و (حضوري - مسائي) بمقابل مقالي للفصل الدراسي الثاني من العام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
البرامج (عن
بُعد):
1- الدبلوم
المتوسط العام (بمقابل مقالي) - عن بُعد:
- الإدارة العامة.
- البنوك والتأمين.
- التسويق التطبيقي.
- الأمن السيبراني.
- المحاسبة.
- الحوسبة التطبيقية وتقنيات الشبكات.
2- الدبلوم المشارك العام (بمقابل مقالي) - عن بُعد:
- المبيعات.
- التصميم الرقمي.
- إدارة الترفيه.
- إدارة المعارض والمؤتمرات.
- إدارة خدمات الحج والعمرة.
- الإرشاد السياحي.
البرامج (حضوري
- مسائي):
1- الدبلوم
المتوسط العام (بمقابل مقالي) - حضوري - مسائي:
- اللغة الإنجليزية.
- اللغة الصينية.
- الإدارة المكتبية.
- المحاسبة.
- التسويق التطبيقي.
- ممارس العلاقات العامة.
- السكرتارية الطبية.
- الأمن السيبراني.
- الحوسبة التطبيقية وتقنيات الشبكات.
- الأرصاد (طلاب فقط).
- الترميز والفوترة الطبية.
- الصيدلة.
2- الدبلوم المشارك العام (بمقابل مقالي) - حضوري - مسائي:
- إدارة الأزمات والكواراث.
ملاحظة هامة:
- جميع الاختبارات النهائية حضورية.
دليل البرامج (PDF):
1- برامج الدبلوم (عن بُعد):
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2- برامج الدبلوم (حضوري - مسائي):
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موعد التقديم:
- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ
الموافق 2023/12/03م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/06/04هـ الموافق
2023/12/17م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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