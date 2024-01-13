عاجل.. سكني يكشف عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية

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كشف برنامج "سكني"، عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عبر منصة "إكس"، يقول فيه :" يا إخوان حجزت ف مخطط العبير إللي في "ولي العهد" وش أسوي بعدها؟". اضافة اعلان





الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية



أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني:



ورد "سكني" بأن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية هي:1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغالوفي وقت سابق، حذر حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من عدة أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني ومستأجر شقة في مدينة ثانية بغرض العمل هل توثيق عقد الإيجار من عدمه يؤثر على الدعم السكني؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني:1-إلغاء العقد.2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي لمن تجاوز بناؤه 3 سنوات.4- التعثر بسداد القسط الشهري.5- السداد المبكر للتمويلصرف قروض أصحاب الأحكام النهائية: