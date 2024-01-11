كيف أستفيد من الحصول على وحدة سكنية؟ منصة سكني توضح

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات بشأن آلية وطريقة الاستفادة من الدعم السكني والوحدات السكنية، مؤكدا أنه يسعى لتوفير أفضل الحلول والخيارات السكنية. اضافة اعلان

جاء ذلك في رد من سكني، على سؤال مستفيد قال فيه : "كيف أستفيد من الحصول على وحدة سكنية؟".





الاستفادة من الدعم السكني



شروط دعم سكني



وأجابت سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين بقوله: "مرحباً.. نتشرف بتذليل سبل تملك المسكن الملائم ونسعى لتوفير أفضل الحلول والخيارات السكنية، ويمكنك زيارة منصة سكني للإطلاع على المنتجات والخدمات المتاحة".وأضاف "يرجى استكمال إجراءات الدخول للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر تطبيق سكني، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي " اضغط هنا ".وفي وقت سابق، أكدت منصة سكني أن من شروط الدعم أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.جاء ذلك في رد من سكني، عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "أخذت قرض عقاري وأنا أعزب ثم تزوجت هل يتم دعمي؟".وأجابت منصة سكني، بقولها: "حياك الله.. من شروط سكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، للإطلاع على كافة شروط الإستحقاق نأمل زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي "اضغط هنا".

وكان برنامج سكني، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم إطلاق منتج القسط الميسر، الذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة.





القسط الميسر



من المستفيد من القسط الميسر؟



ما هي مميزات القسط الميسر؟



كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟



المستندات المطلوبة:



المشاريع المدرجة ضمن القسط الميسر:



والقسط الميسر هو دعم سكني إضافي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.يقدم هذا الدعم لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3,000 ريال سعودي و لا يتجاوز صافي 7,000 ريال سعوديالدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقطقسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريال سعوديالاستفادة من برنامج الضماناتيمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.تعريف بالراتبكشف للحساب البنكي لآخر ثلاث أشهر- اسم المشروع: الدمام- تمكين- نعمىالمنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر