كيف أستفيد من الحصول على وحدة سكنية؟ منصة سكني توضح

أ أ
تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات بشأن آلية وطريقة الاستفادة من الدعم السكني والوحدات السكنية، مؤكدا أنه يسعى لتوفير أفضل الحلول والخيارات السكنية.
جاء ذلك في رد من سكني، على سؤال مستفيد قال فيه : "كيف أستفيد من الحصول على وحدة سكنية؟".
الاستفادة من الدعم السكني
وأجابت سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين بقوله: "مرحباً.. نتشرف بتذليل سبل تملك المسكن الملائم ونسعى لتوفير أفضل الحلول والخيارات السكنية، ويمكنك زيارة منصة سكني للإطلاع على المنتجات والخدمات المتاحة".
وأضاف "يرجى استكمال إجراءات الدخول للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر تطبيق سكني، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
وفي وقت سابق، أكدت منصة سكني أن من شروط الدعم أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.
جاء ذلك في رد من سكني، عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "أخذت قرض عقاري وأنا أعزب ثم تزوجت هل يتم دعمي؟".
شروط دعم سكني
وأجابت منصة سكني، بقولها: "حياك الله.. من شروط سكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، للإطلاع على كافة شروط الإستحقاق نأمل زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي "اضغط هنا".
وكان برنامج سكني، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم إطلاق منتج القسط الميسر، الذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة.
القسط الميسروالقسط الميسر هو دعم سكني إضافي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.
من المستفيد من القسط الميسر؟يقدم هذا الدعم لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3,000 ريال سعودي و لا يتجاوز صافي 7,000 ريال سعودي
ما هي مميزات القسط الميسر؟الدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقط
قسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريال سعودي
الاستفادة من برنامج الضمانات
كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟يمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.
المستندات المطلوبة:تعريف بالراتب
كشف للحساب البنكي لآخر ثلاث أشهر
المشاريع المدرجة ضمن القسط الميسر:- اسم المشروع: الدمام- تمكين- نعمى
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر