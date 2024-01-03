هل يجوز تنازل الزوج عن الدعم السكني لزوجته؟

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أوضحت وزارة الإسكان أن التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين يتم عبر خدمة إلكترونية تجعل المستفيد من حقه التنازل عن الدعم سواء للزوجة أو الزوج. اضافة اعلان





التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين



خطوات التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين



قبول التنازل بين الزوجين عن الدعم السكني



الا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكا لمسكن مناسب



مواصفات الوحدة السكنية المناسبة



وأكدت على أن هذا التنازل يكون نهائيًا ولا يمكن التراجع عنه ويتم عبر موقع سكني ومن خلال اتباع الخطوات الآتية:1ـ التوجه إلى موقع سكني.2ـ ثم الذهاب إلى أيقونة خانة الاستحقاق الموجودة في الملف الشخصي.3ـ الموافقة على إقرار التنازل بعد قراءته جيدًا.4ـ كتابة رقم التحقق المرسل على الهاتف المرتبط بالحساب.5ـ ظهور رسالة تفيد إتمام الخطوات.جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية ردا على استفسار مواطن قال فيه: "لماذا لايتم قبول التنازل من قبل الزوج للزوجه للدعم السكني ممن كان شراءهم للمنزل عن طريق البنك في عام ٢٠١٠ موتنص المادة السابعة من نظام الدعم السكني على أنه "يجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني له، وألا يكون قد سبق لأي منهم ذلك خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فُقد نتيجة لقوة قاهرة كالسيول والحرائق وغيرها".ويُعتبر المسكن مناسباً إذا كان وحدة سكنية من أي نوع تتوافر فيها المواصفات التالية:1. أن تكون مقامة من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليمة إنشائياً.‌2. أن تكون صالحة للسكن. ويتم التحقق من المواصفات الواردة في هذه المادة من قبل الوزارة أو من يمثلها.