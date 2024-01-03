الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يجوز تنازل الزوج عن الدعم السكني لزوجته؟

منصة سكني
برنامج سكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت وزارة الإسكان أن التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين يتم عبر خدمة إلكترونية تجعل المستفيد من حقه التنازل عن الدعم سواء للزوجة أو الزوج.اضافة اعلان

التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين

وأكدت على أن هذا التنازل يكون نهائيًا ولا يمكن التراجع عنه ويتم عبر موقع سكني ومن خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين

1ـ التوجه إلى موقع سكني.
2ـ ثم الذهاب إلى أيقونة خانة الاستحقاق الموجودة في الملف الشخصي.
3ـ الموافقة على إقرار التنازل بعد قراءته جيدًا.
4ـ كتابة رقم التحقق المرسل على الهاتف المرتبط بالحساب.
5ـ ظهور رسالة تفيد إتمام الخطوات.

قبول التنازل بين الزوجين عن الدعم السكني

جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية ردا على استفسار مواطن قال فيه: "لماذا لايتم قبول التنازل من قبل الزوج للزوجه للدعم السكني ممن كان شراءهم للمنزل عن طريق البنك في عام ٢٠١٠ م

الا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكا لمسكن مناسب

وتنص المادة السابعة من نظام الدعم السكني على أنه "يجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني له، وألا يكون قد سبق لأي منهم ذلك خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فُقد نتيجة لقوة قاهرة كالسيول والحرائق وغيرها".

مواصفات الوحدة السكنية المناسبة

ويُعتبر المسكن مناسباً إذا كان وحدة سكنية من أي نوع تتوافر فيها المواصفات التالية:
1. أن تكون مقامة من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليمة إنشائياً.
‌2. أن تكون صالحة للسكن. ويتم التحقق من المواصفات الواردة في هذه المادة من قبل الوزارة أو من يمثلها.

اقرأ أيضا

عاجل.. وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في "وقاية"

عاجل.. بالخطوات.. طريقة إصدار شهادة الأجور والاشتراك من التأمينات

عبر "بلدي".. الاشتراطات البلدية المتعلقة بالأنشطة التجارية وإصدار التراخيص

مرتبات ومزايا تنافسية.. برنامج تدريب وتوظيف بالمعهد الوطني الصناعي للثانوية فأعلى

انتهز الفرصة.. طريقة التقديم على 128 وظيفة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سكن مجاني2 10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه

سكني 9:15 ص الإثنين، 01 يناير 2024

ماذا تفعل عندما يتعذر حجز قطعة أرض متاحة في سكني؟

الدعم السكني سكني 5:04 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من "سكني" حول تعثر صرف بعض الدفعات وكيفية التغلب عليها

العقار - عقارات - العقارات - القرض العقاري - سكني 3:04 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

تنبيه من "سكني" حول توفير التمويل اللازم لطالبي السكن

اقرأ أيضا

شحن الخطوط
10:53 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

سارع بالتقديم.. "خطوط الشحن" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

مخالفات
10:12 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

300 ألف ريال غرامة على منشأة تخزّن أغذية منتهية الصلاحية في جدة وأبها

سكن مجاني2
10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه

حساب المواطن
9:05 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بعد تمديده لمدة عام.. كم يبلغ الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
4:07 م الأربعاء، 03 يناير 2024

"قوى" توضح شروط النطاق عند نقل الكفالة على منشأة توسع

الضمان الاجتماعي
4:05 م الأربعاء، 03 يناير 2024

هل الضمان الاجتماعي يتعارض مع حافز؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:02 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بالخطوات.. طريقة إصدار شهادة الأجور والاشتراك من التأمينات

تفويض السيارة - الجوازات
2:14 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن تأكيد هذه البيانات قبل السفر

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:31 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم

13-02-23-80109028
1:04 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445