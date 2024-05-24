الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

ينتهي غدًا.. رابط وطريقة التقديم على وظائف حكومية عبر برنامج الكفاءات

وزارة النقل
وزارة النقل
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كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن آخر موعد للتقديم على 36 وظيفة حكومية شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين على النحو التالي:اضافة اعلان

مسميات الوظائف:

- مستشار مالي
- مدير مشاريع أول
- مدير إدارة التوطين
- أخصائي أول متابعة
- اخصائي امن بيانات
- أخصائي أول اعمال
- مدير متابعه مؤسسي
- أخصائي اول لوجستي
- مستشار تطوير اعمال
- أخصائي أول إجراءات
- اخصائي متقدم التزام
- مدير قسم إدارة المخاطر
- أخصائي أول إدارة التغيير
- اخصائي متقدم تميز أعمال
- أخصائي أول إدارة مشاريع
- اخصائي استثمار متقدم أول
- أخصائي أول إدارة مشاريع
- أخصائي أول أداء مؤسسي
- أخصائي أول إدارة مشاريع
- أخصائي أول استراتيجيات
- أخصائي اول تطوير اعمال
- أخصائي اول إيرادات حكومية
- مدير إدارة الحلول اللوجستية
- أخصائي اول تراخيص لوجستية
- اخصائي اول سياسات وتشريعات
- أخصائي متقدم تطوير تنظيمي
- أخصائي اول تطوير الخدمات اللوجستية
- مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي
- مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي
- مسؤول البيانات المفتوحة والمعلومات
- اخصائي استراتيجية وتخطيط امن سيبراني
- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط اللوجستي
- أخصائي أول تطوير الاستراتيجية المؤسسية

طريقة التقديم:

بدأ التقديم الأحد 1445/10/26هـ (الموافق 2024/5/5م) عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم غد السبت 1445/11/17هـ (الموافق 2024/5/25م).

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