ينتهي غدًا.. رابط وطريقة التقديم على وظائف حكومية عبر برنامج الكفاءات

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كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن آخر موعد للتقديم على 36 وظيفة حكومية شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين على النحو التالي:





مسميات الوظائف:



طريقة التقديم:

