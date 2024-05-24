عاجل قبل صرف دفعة يونيو.. توضيح مهم حول احتساب مبلغ حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن آلية احتساب مبلغ الدعم، وذلك في أعقاب الإعلان عن أهلية الدورة 79 لشهر يونيو.

ورد على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان سيتم دفع شهر بأثر رجعي في حال تم التسجيل بعد شهر، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الاهلية من غير احتساب الدفعات السابقة".



وعليكم السلام ، يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الاهلية من غير احتساب الدفعات السابقة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 23, 2024

صرف الدفعة 79 من حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

