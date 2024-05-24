عاجل قبل صرف دفعة يونيو.. توضيح مهم حول احتساب مبلغ حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن آلية احتساب مبلغ الدعم، وذلك في أعقاب الإعلان عن أهلية الدورة 79 لشهر يونيو.
ورد على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان سيتم دفع شهر بأثر رجعي في حال تم التسجيل بعد شهر، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الاهلية من غير احتساب الدفعات السابقة".
وعليكم السلام ، يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الاهلية من غير احتساب الدفعات السابقة ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 23, 2024
صرف الدفعة 79 من حساب المواطن ومن المقرر صرف الدعم للدفعة 79 يوم الاثنين بتاريخ "10 يونيو، وفق ما أعلن حساب المواطن.
يأتي ذلك بعد أن صدرت نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024). وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا)
أهلية حساب المواطن يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.