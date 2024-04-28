الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

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بدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف بجامعة الباحة

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جامعة الباحة
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أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة "تعيين بالتعاقد بدوام كامل" على درجة "معيد"، بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا من الجنسين، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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رابط وطريقة التقديم على وظائف بجامعة الباحة
التخصصات العامة المطلوبة

- محاسبة.
- التسويق.
- الصيدلة.
- التمريض.
- نساء وولادة.
- باطنة عامة.
- طب الأطفال.
- جراحة عامة.
- هندسة مدنية.
- طب الأسنان.
- قانون / أنظمة.
- إدارة الأعمال.
- هندسة الحاسبات.
- هندسة صناعية.   
- هندسة ميكانيكية.
-  هندسة كهربائية.
- هندسة البرمجيات.
- نظم المعلومات الإدارية.
- نظم المعلومات الحاسوبية.

الشروط

1- أن يكون المتقدم من بناء المملكة.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس (في التخصص العام) من جامعة سعودية، أو أي جامعة أخرى (معترف بها)، على أن يُرفق معادلة الشهادة من لجنة المعادلات بوزارة التعليم.
3- ألا يقل التقدير العام عن "جيد جدًا".
4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك
5- ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات
6- ألا يكون موظفاً حكومياً عند تقديم الطلب
7- ألا يتجاوز عمر المتقدم (27) عاماً عند تقديم الطلب
8- أن يكون المتقدم حاصلاً على احدى الدرجات التالية في اللغة الإنجليزية : ( IELTS (5) ) - ( TOEFL IBT (45-35) ) - ( TOEFL PBT (450-416) ).
9- أن يجتاز المتقدم المقابلات الشخصية
10- يجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس عن طريق الانتظام الكلي، وليس عن طريق التعليم عن بٌعد أو الانتساب أو البرامج الموازية أو التجسير أو غير ذلك من البرامج المماثلة
11- أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة لا تقل عن (75)، (باستثناء المتقدمين على الوظائف الصحية)
12- اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، (للمتقدمين على الوظائف الصحية)
13- الترشيح لهذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً
14- أن يلتزم المتقدم بالابتعاث الخارجي في التخصص الدقيق (المُعلن عنه)، مع وجوب الحصول على قبول من إحدى الجامعات العالمية المُصنفة ضمن أفضل (200) جامعة من جهات التصنيف (شنغهاي، أو التايمز، أو كيو أس)، وذلك خلال عام من التعيين كحد أقصى أو يُنهى عقده

ملاحظات عامة

قبل البدء بتعبئة النموذج الإلكتروني يجب ملاحظة ما يلي:
1- التأكد من صحة إدخال البيانات الشخصية وخاصة بيانات الاتصال (رقم الجوال , البريد الالكتروني) والتي سيتم التواصل من خلالها مع المتقدم.
2- يجب التأكد من إكمال جميع مراحل التقديم.
3- يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط.
4- بعد إكمال خطوات التقديم يجب متابعة موقع الجامعة الإلكتروني للاطلاع على أية مستجدات حول الإعلان ومواعيد المقابلات الشخصية.
5- في حال عدم مطابقة المعلومات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للجامعة الحق في استبعاد طلب المتقدم دون أدنى مسئولية.

موعد التقديم

- التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/10/19هـ الموافق 2024/04/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/10/23هـ الموافق 2024/05/02م.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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التقديم يبدأ غداً.. جامعة الباحة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

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