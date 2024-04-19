الموعد والشروط.. منطقة المدينة تفتح التقديم لشغل وظائفها للخريجين بدون خبرة

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دعت أمانة منطقة المدينة المنورة، الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.
وظائف
للخريجين بدون خبرة في المدينةوأوضحت
أن الوظائف متاحة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
في الخدمة المدنية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" على النحو
التالي:
1 - مخطط مدن.
2 - محامي مساعد.
3 - فني دعم برامج.
4 - مهندس مدني مساعد.
5 - فني دعم برامج مساعد.
6 - مهندس معماري مساعد.
7 - أخصائي إدارة مشاريع مساعد.
آلية
التقديم من قبل المتقدمين1 -
الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".
2 - التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3 - في حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
4 - تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
5 - يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.
الفئات
المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة1 -
الخريجون والخريجات حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف.
2 - الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية.
3 - الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من "مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية".
4 - الوظائف المعلن عنها لرجال المرتبة "السابعة" يتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية
5 - يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
6 - جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
7 - ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراءات المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.