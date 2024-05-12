الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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بشرى لهؤلاء.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يطرح 195 وظيفة شاغرة

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
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أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح (195) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:

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وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي



- وظائف طبية
- وظائف صحية
- وظائف أخرى
- وظائف إدارية
- وظائف كاتبين
- وظائف مشرفين
- وظائف سكرتارية
- وظائف منسقين
- وظائف مساعدين.

مناطق التوظيف


- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة.

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي


- رواتب تنافسية.
- بدل سكن ومواصلات.
- تطوير مهني مستمر
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

خطوات استخدام نظام التوظيف


1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى ، للدخول (اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم


التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

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