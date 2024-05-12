بشرى لهؤلاء.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يطرح 195 وظيفة شاغرة

أ أ

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح (195) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:





وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي



مناطق التوظيف



مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي



خطوات استخدام نظام التوظيف



طريقة التقديم

