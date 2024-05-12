الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة الزكاة تحذر المواطنين من هؤلاء "المحتالين"

الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تحذيرًا للمواطنين من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، في محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين.اضافة اعلان
وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول مخاطبة منسوبة لها: "نود التوضيح لك، البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، ونأمل منك تجاهل البريد الإلكتروني المُرسل".

 

الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة

وأضافت: "ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA.
وأوضحت أن "الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أن الهيئة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA فقط".


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