عاجل.. راتب 7000 ريال.. الأكاديمية الوطنية للبناء تُعلن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء، عن فتح باب القبول للالتحاق في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف الفوري في قطاع المقاولات والبناء، براتب 7000 ريال بعد التخرج على النحو التالي:





الإعلان عن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

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