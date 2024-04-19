عاجل.. راتب 7000 ريال.. الأكاديمية الوطنية للبناء تُعلن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

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أعلنت
الأكاديمية الوطنية للبناء، عن فتح باب القبول للالتحاق في برامج الدبلوم المبتدئة
بالتوظيف الفوري في قطاع المقاولات والبناء، براتب 7000 ريال بعد التخرج على النحو
التالي:
الإعلان
عن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف
البرامج
1 - دبلوم الهندسة المدنية.
2 - دبلوم إدارة سلاسل الإمداد.
3 - دبلوم الصحة والسلامة المهنية.
الشروط-
لائق طبيًا.
- أن يكون العمر بين 17 إلى 24 سنة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية.
- أن لا يكون قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الحصول على درجة اختبار قياس "القدرات العامة 60% كحد أدنى".
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70% فأعلى.
- تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى بالأكاديمية.
المميزات1 -
راتب شهري 7000 بعد التخرج.
2 - مكافأة شهرية 2000 أثناء التدريب.
3 - سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.
4 - حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة في الدبلوم وبعد التخرج.
5 - توظيف مباشر وابتعاث للتدريب من قبل أحد الشركات الراعية.
6 - التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.
7 - تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب من قبل الشركة الراعية.
8 - الحصول على دبلوم معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.