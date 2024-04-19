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عاجل.. راتب 7000 ريال.. الأكاديمية الوطنية للبناء تُعلن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

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الأكاديمية الوطنية للبناء - راتب 7000 ريال
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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء، عن فتح باب القبول للالتحاق في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف الفوري في قطاع المقاولات والبناء، براتب 7000 ريال بعد التخرج على النحو التالي:اضافة اعلان

الإعلان عن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف
البرامج


1 - دبلوم الهندسة المدنية.
2 - دبلوم إدارة سلاسل الإمداد.
3 - دبلوم الصحة والسلامة المهنية.

الشروط

- لائق طبيًا.
- أن يكون العمر بين 17 إلى 24 سنة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية.
- أن لا يكون قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الحصول على درجة اختبار قياس "القدرات العامة 60% كحد أدنى".
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70% فأعلى.
- تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى بالأكاديمية.

 المميزات

1 - راتب شهري 7000 بعد التخرج.
2 - مكافأة شهرية 2000 أثناء التدريب.
3 - سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.
4 - حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة في الدبلوم وبعد التخرج.
5 - توظيف مباشر وابتعاث للتدريب من قبل أحد الشركات الراعية.
6 - التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.
7 - تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب من قبل الشركة الراعية.
8 - الحصول على دبلوم معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الأكاديمية

والأكاديمية الوطنية للبناء هي مؤسسة تدريب فني وتقني غير ربحية وقد تأسست نتيجة للشراكة المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعاون الجهات الفاعلة في مجال الانشاء والبناء التي تمول الأكاديمية.

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