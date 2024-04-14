فرصة للخريجين.. طريقة التقديم على وظائف هيئة المقاولين للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت هيئة المقاولين، عن طرح وظائف شاغرة في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:





طريقة التقديم على وظائف هيئة المقاولين للبكالوريوس فأعلى



التخصصات المطلوبة



الشروط العامة



طريقة التقديم



نبذة عن الهيئة



1 - مدير إستراتيجي.2 - مدير معايير العمل.3 - ضابط أول التسويق.4 - أخصائي مكتب تنفيذي.5 - مدير خدمات المعلومات.6 - أخصائي أنظمة الصناعة.7 - أخصائي أول إحصاء ومنشورات.8 - أخصائي تنمية رأس المال البشري.9 - مسؤول الشؤون التنظيمية الإقليمية.- القانون- الإحصاء- الهندسة- التسويق- إدارة الأعمال- العلاقات العامة- الموارد البشرية- الإدارة الاستراتيجية- أو ما يعادلهم.1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.3 - توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).وتأسست هيئة المقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1436/11/23هـ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات للإسهام في دفع عجلة التنمية بالمملكة.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وللوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.





