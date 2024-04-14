فرصة للخريجين.. طريقة التقديم على وظائف هيئة المقاولين للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت هيئة المقاولين، عن طرح وظائف شاغرة في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
طريقة التقديم على وظائف هيئة المقاولين للبكالوريوس فأعلى1 -
مدير إستراتيجي.
2 - مدير معايير العمل.
3 - ضابط أول التسويق.
4 - أخصائي مكتب تنفيذي.
5 - مدير خدمات المعلومات.
6 - أخصائي أنظمة الصناعة.
7 - أخصائي أول إحصاء ومنشورات.
8 - أخصائي تنمية رأس المال البشري.
9 - مسؤول الشؤون التنظيمية الإقليمية.
التخصصات المطلوبة
- القانون
- الإحصاء
- الهندسة
- التسويق
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- الموارد البشرية
- الإدارة الاستراتيجية
- أو ما يعادلهم.
الشروط العامة1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.
طريقة التقديمالتقديم
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نبذة
عن الهيئةوتأسست
هيئة المقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1436/11/23هـ بهدف تنظيم
وتطوير قطاع المقاولات للإسهام في دفع عجلة التنمية بالمملكة.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وللوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.