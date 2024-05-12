عاجل.. بعد سحب البنك مبلغ الدعم.. حساب المواطن يدعو "الموقوف خدماته" لهذا الإجراء

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كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي ينبغي على "الموقوف خدماته" اتخاذه عند سحب البنك مبلغ الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس:" "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا).



اهلا بك، لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى ، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦ https://t.co/uCnCq90VIb ⁩ نسعد بخدمتك May 11, 2024

حالة الدفعة مدفوعة



دعم مايو من حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

