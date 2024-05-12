عاجل.. السجن وغرامة ضخمة لمن يفعل هذا الأمر عند التسجيل في الضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى أحقية الزوجة وأطفالها من دون الزوج في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "التسجيل دون إضافة جميع أفراد الأسرة عند تقديم طلب المعاش (كالزوجة تسجل مع أبنائها دون إضافة زوجها، أو أي من الأبناء) لوجود دخل لديهم قد يمنع من استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، يعـد مخالفة لأحكام نظام الضمان الاجتماعي بالحصول على أموال الزكاة من غير وجه حق".

وأصافت: "هو تصرف يعرض القائم به إلى المساءلة القانونية، والغرامة المقررة (10,000) عشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة سنة أو بهما معًا".





حياك الله ،

التسجيل دون إضافة جميع أفراد الأسرة عند تقديم طلب المعاش (كالزوجة تسجل مع أبنائها دون إضافة زوجها، أو أي من الأبناء) لوجود دخل لديهم قد يمنع من استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، يعـد مخالفة لأحكام نظام الضمان الاجتماعي (cont) وعليكم السلامحياك الله ،التسجيل دون إضافة جميع أفراد الأسرة عند تقديم طلب المعاش (كالزوجة تسجل مع أبنائها دون إضافة زوجها، أو أي من الأبناء) لوجود دخل لديهم قد يمنع من استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، يعـد مخالفة لأحكام نظام الضمان الاجتماعي (cont) https://t.co/uKaod6cHtv May 12, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي



مساءلة قانونية



-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.تنص المادة الـ17 من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر على الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش عن المستفيد.وفيما يلي 8 حالات توجب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بسبب الإخلال بالشروط:إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.إذا ثبت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة بمدة تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.إذا تنازل المستفيد عن المعاش.في حال وفاة المستفيد.أما في حال التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق، فإن ذلك يعرض الشخص للمساءلة القانونية.ويحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، وعقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.