التأمينات تزف البشرى.. فرص وظيفية شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت هيئة التأمين توفر فرص وظيفية شاغرة (رجال/ نساء) في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف التأمينات
1 - خبير بحوث ودراسات.
2 - خبير الشؤون الدولية.
3 - أخصائي شؤون دولية.
4 - أخصائي أول إدارة الأداء.
5 - خبير الإستراتيجية والأداء.
6 - أخصائي تدريب وتطوير أول.
7 - أخصائي تطوير تنظيمي أول.
8 - أخصائي إستراتيجية وأداء أول.
9 - أخصائي عمليات الموارد البشرية.
10 - أخصائي عمليات الموارد البشرية أول.
11 - خبير التخطيط الإستراتيجي والمشاريع.
12 - أخصائي التخطيط الإستراتيجي والمشاريع أول.
التخصصات المطلوبة- الموارد البشرية.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- الإدارة المكتبية.
- القانون الدولي.
- أو ما يعادلها.
نبذة عن الهيئة- هيئة التأمين، الجهة المعنية لتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) في بتاريخ 1445/01/28هـ.
- تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين, واستقرار قطاع التأمين, والإسهام في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين, والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية واركانها.