عاجل.. 100 تخصص.. رابط وطريقة التقديم في التجنيد الموحّد بوزارة الدفاع

أ أ

أعلنت وزارة الدفاع، فتح باب التجنيد الموحد للفترة القادمة لعام 1446هـ، للوظائف العسكرية من رتبة "جندي" حتى "رقيب"، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





رابط وطريقة التقديم في التجنيد الموحّد بوزارة الدفاع

الرتب العسكرية



المؤهلات المطلوبة



القوات المسلحة وأفرعها



شروط التقديم للتجنيد الموحد بوزارة الدفاع



موعد التقديم



طريقة التقديم

