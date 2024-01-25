بعضها لا يتطلب خبرة.. مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن 16 وظيفة شاغرة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن فتح باب التوظيف لشغل (16) وظيفة متنوعة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة
- رجل اطفاء
- كابتن
- محلل أمني أول
- محاسب أول
- مراجع داخلي
- مدير الخزنة
- محلل مالي
- محلل مالي أول
- مسؤول محلل الأعمال
- أخصائي مالي
- أخصائي الاعلام والاتصال المؤسسي
- مهندس تخطيط نظام الطاقة
- مهندس نظم المعلومات الجغرافية
- مهندس المشروع
المؤهلات المستهدفة لشغل الوظائف:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس فأعلى:
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- المالية
- الاقتصاد
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- التسويق
- العلاقات العامة
- الإعلان
- الإتصال
- اللغة الإنجليزية
- الجغرافيا
- تقنية المعلومات
- إدارة الإنشاءات
- الهندسة (عام)
- الهندسة الكهربائية
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهلات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
- يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".