الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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لحملة الثانوية فأعلى

بعضها لا يتطلب خبرة.. مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن 16 وظيفة شاغرة

مدينة الملك سلمان للطاقة
مدينة الملك سلمان للطاقة
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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن فتح باب التوظيف لشغل (16) وظيفة متنوعة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة


- رجل اطفاء
- كابتن
- محلل أمني أول
- محاسب أول
- مراجع داخلي
- مدير الخزنة
- محلل مالي
- محلل مالي أول
- مسؤول محلل الأعمال
- أخصائي مالي
- أخصائي الاعلام والاتصال المؤسسي
- مهندس تخطيط نظام الطاقة
- مهندس نظم المعلومات الجغرافية
- مهندس المشروع

المؤهلات المستهدفة لشغل الوظائف:


- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس فأعلى:


- إدارة الأعمال                 
- الموارد البشرية
- المالية                 
- الاقتصاد
- المحاسبة                 
- علوم الحاسب         
- التسويق        
- العلاقات العامة            
- الإعلان                    
- الإتصال             
- اللغة الإنجليزية
- الجغرافيا                
- تقنية المعلومات
- إدارة الإنشاءات     
- الهندسة (عام)                
- الهندسة الكهربائية      

الشروط العامة لشغل الوظائف:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهلات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
- يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال.

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".

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