الكليات العسكرية تعلن موعد إجراء الكشف الطبي الثاني للجامعيين

أ أ

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية. اضافة اعلان

وذلك اعتباراً من يوم السبت 1445/04/27هـ الموافق 2023/11/11م والتقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.





التعليمات:



وصف الموقع:



للاستعلام:

1- طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها وعددها (4 صفحات).2- يجب احضار أصل الهوية الوطنية.3- التقيد بالزي الرياضي لكل كلية:- كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.- كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بنطلون أي لون وقميص باللون الأسود.4- يجب احضار صور شخصية حديثة مكشوف الرأس عدد (4) مقاس (2*3).5- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.- مكتب التسجيل الواقع خلف مبنى شئون المتقاعدين للقوات المسلحة - طريق الملك عبد العزيز (نفس موقع الكشف الطبي الاولي) الحضور الساعة 3 فجراً - عرض الموقع في خرائط قوقل للموقع اضغط هنا.