السبت، 20 ربيع الثاني 1445 ، 04 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تبدأ غدًا .. "الدفاع" تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة وأفرعها

وزارة الدفاع
وزارة الدفاع
أ أ
تستقبل وزارة الدفاع ابتداءًا من غدٍ الأحد طلبات الالتحاق بالقوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب).اضافة اعلان

وتفتح الوزارة الباب أمام جميع التخصصات للالتحاق بصفوف القوات المسلحة، ما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المقبولين.

التخصصات المطلوبة:


- مختلف التخصصات

المؤهلات المستهدفة:


- الثانوية العامة والتجارية والصناعية
- الدبلوم
- البكالوريوس

شروط القبول (للرجال):


- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.
- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

الرتب المستهدفة:


- جندي
- جندي أول
- عريف
- وكيل رقيب
- رقيب

أفرع القوات المسلحة:


- القوات البرية الملكية السعودية.
- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
- القوات الجوية الملكية السعودية
- القوات البحرية الملكية السعودية
- قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية
- الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
- قيادة القوات المشتركة
 

ملاحظات هامة:


- لزيادة فرص القبول يمكن التقديم على جميع أفرع القوات المسلحة واختيار أكثر من وظيفة بالدخول على كل فرع وتحديد الرغبات.
- في حال عدم ظهور الوظائف بعد التسجيل يرجى إعادة الدخول والمحاولة مرة أخرى.
- لا توجد أرقام طلبات بعد التقديم أو رسائل نصية وفي حال إختيار الوظائف المتوافقة ستظهر الحاله في الصفحة الرئيسية (تحت الإجراء) ويمكنك متابعة حالة الطلب من خلال تسجيل الدخول.
- لا توجد أفضلية في أسبقية التسجيل (التسجيل متساوي طوال فترة التقديم).

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم غدا الأحد الموافق 1445/4/21هـ (الساعة 8 صباحاً) من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع على الرابط "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس 1445/4/25هـ.

اقرأ أيضا

هيئة تقويم التعليم
1:48 م السبت، 04 نوفمبر 2023

هل ما يتم تداوله من أسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي يتم تكراره في الاختبارات؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1:25 م السبت، 04 نوفمبر 2023

6 شروط لضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع بالتأمينات

الهيئة العامة لعقارات الدولة
12:00 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. وظائف شاغرة بعقارات الدولة في الرياض

حساب المواطن - ريال
2:10 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في برنامج حساب المواطن

اقرأ أيضا

فرصة لهؤلاء.. "أرامكو" تزف بشرى سارة لحديثي التخرج

رواتب وتأمينات.. فتح باب التوظيف للخريجين في 7 مدن بالمملكة

شروط تسجيل الشخص الأعزب في حساب المواطن

عاجل.. مع إقرار التعديلات الجديدة.. تعرف على الحد المانع من استحقاق حساب المواطن؟

لمستفيدي البناء الذاتي.. 4 شروط يجب الالتزام بها

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الاحوال المدنية 5:24 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

6 خطوات لتسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة عبر "البريد"

مطار الملك عبد العزيز الدولي 7:34 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"

هيئة الزكاة 8:58 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. المسميات وطريقة التقديم

وزارة الدفاع 12:40 م السبت، 21 أكتوبر 2023

من جندي لـ رقيب.. رابط وموعد فتح باب التجنيد الموحد

اقرأ أيضا

الراتب - ريال 0 عملة
3:53 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

كيفية حساب معاش الوفاة في نظام التأمينات ونصيب الورثة

حساب المواطن
3:12 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن خطوات تسجيل المواليد الجدد

مساند
1:59 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. "مساند": وقف إصدار وثائق التأمين على عقود العمالة المنزلية لهذا السبب

الجامعة الاسلامية
1:37 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف تعليمية بنظام التعاقد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المركز الوطني للأرصاد
2:18 م السبت، 04 نوفمبر 2023

"الأرصاد" تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم

الداخلية
2:02 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في سلطان الدوسري بالرياض

تعليم الطائف
1:56 م السبت، 04 نوفمبر 2023

"يساعد الطالب في الانتقال لصف دراسي أعلى" .. 4 خطوات لترشيح الطلاب لنظام التسريع

هيئة تقويم التعليم
1:48 م السبت، 04 نوفمبر 2023

هل ما يتم تداوله من أسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي يتم تكراره في الاختبارات؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
1:32 م السبت، 04 نوفمبر 2023

في 7 أيام.. الداخلية تعلن عن ضبط (16695) وافدًا وتكشف التفاصيل

وزارة الدفاع
1:25 م السبت، 04 نوفمبر 2023

تبدأ غدًا .. "الدفاع" تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة وأفرعها