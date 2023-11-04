تبدأ غدًا .. "الدفاع" تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة وأفرعها

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تستقبل وزارة الدفاع ابتداءًا من غدٍ الأحد طلبات الالتحاق بالقوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب).
وتفتح الوزارة الباب أمام جميع التخصصات للالتحاق بصفوف القوات المسلحة، ما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المقبولين.
التخصصات المطلوبة:
- مختلف التخصصات
المؤهلات المستهدفة:
- الثانوية العامة والتجارية والصناعية
- الدبلوم
- البكالوريوس
شروط القبول (للرجال):
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.
- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
الرتب المستهدفة:
- جندي
- جندي أول
- عريف
- وكيل رقيب
- رقيب
أفرع القوات المسلحة:
- القوات البرية الملكية السعودية.
- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
- القوات الجوية الملكية السعودية
- القوات البحرية الملكية السعودية
- قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية
- الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
- قيادة القوات المشتركة
ملاحظات هامة:
- لزيادة فرص القبول يمكن التقديم على جميع أفرع القوات المسلحة واختيار أكثر من وظيفة بالدخول على كل فرع وتحديد الرغبات.
- في حال عدم ظهور الوظائف بعد التسجيل يرجى إعادة الدخول والمحاولة مرة أخرى.
- لا توجد أرقام طلبات بعد التقديم أو رسائل نصية وفي حال إختيار الوظائف المتوافقة ستظهر الحاله في الصفحة الرئيسية (تحت الإجراء) ويمكنك متابعة حالة الطلب من خلال تسجيل الدخول.
- لا توجد أفضلية في أسبقية التسجيل (التسجيل متساوي طوال فترة التقديم).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم غدا الأحد الموافق 1445/4/21هـ (الساعة 8 صباحاً) من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع على الرابط "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس 1445/4/25هـ.