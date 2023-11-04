تبدأ غدًا .. "الدفاع" تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة وأفرعها

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تستقبل وزارة الدفاع ابتداءًا من غدٍ الأحد طلبات الالتحاق بالقوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب). اضافة اعلان



وتفتح الوزارة الباب أمام جميع التخصصات للالتحاق بصفوف القوات المسلحة، ما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المقبولين.