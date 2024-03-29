الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن طرح عشرات الوظائف للعمل بعدة مدن

أ أ
أعلنت الشؤون
الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (74) وظيفة متنوعة (تشمل 38 وظيفة لاتتطلب
خبرة).
وذلك للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في (7) مدن بالمملكة على النحو التالي:
مجالات العمل:- وظائف إدارية
- وظائف مساعدين
- وظائف رجال إطفاء
- وظائف سائقين
- وظائف مدخلي بيانات
- وظائف منسقين
- وظائف صحية
- وظائف أخرى
المؤهلات
المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق العمل:
- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
- الدمام
- حائل
- الأحساء
- عرعر
نبذة عن الشؤون
الصحية:
الشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة العربية السعودية تابع لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة)