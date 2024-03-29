الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن طرح عشرات الوظائف للعمل بعدة مدن

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (74) وظيفة متنوعة (تشمل 38 وظيفة لاتتطلب خبرة).

وذلك للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في (7) مدن بالمملكة على النحو التالي:



مجالات العمل:



المؤهلات المطلوبة:



مناطق العمل:



نبذة عن الشؤون الصحية:



طريقة التقديم:

