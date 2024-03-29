الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن طرح عشرات الوظائف للعمل بعدة مدن

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (74) وظيفة متنوعة (تشمل 38 وظيفة لاتتطلب خبرة).
وذلك للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في (7) مدن بالمملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

مجالات العمل:

- وظائف إدارية
- وظائف مساعدين
- وظائف رجال إطفاء
- وظائف سائقين
- وظائف مدخلي بيانات
- وظائف منسقين
- وظائف صحية
- وظائف أخرى

المؤهلات المطلوبة:


- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:



- الرياض

- جدة

- المدينة المنورة

- الدمام

- حائل

- الأحساء

- عرعر

نبذة عن الشؤون الصحية:


الشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة العربية السعودية تابع لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة)

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. بياناته صحيحة في حساب المواطن وشهر مؤهل وآخر غير مؤهل.. ماذا يفعل؟

كيف يمكن الاستفادة من مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول؟

عاجل.. قوى توضح الإجراء الرسمي حال تغيب وانقطاع الموظف عن العمل

عاجل.. خطوة إجبارية في حساب المواطن.. كيف تتغلب عليها أثناء التسجيل؟

عاجل.. خطوات الاعتراض على أهلية الدورة 28 من الضمان الاجتماعي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 6:08 م الجمعة، 01 مارس 2024

عاجل.. راتب 14.500 ريال.. وظائف مميزة في برنامج السوق المالية لتأهيل الخريجين

مدينة الملك سعود الطبية 4:55 م الخميس، 29 فبراير 2024

لا تُفوّت الفرصة.. مدينة الملك سعود الطبية تطرح وظائف لهؤلاء الخريجين

هيئة الزكاة والضريبة 0والجمارك 2:45 م الخميس، 29 فبراير 2024

للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الهيئة العامة لعقارات الدولة 7:53 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض