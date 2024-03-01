عاجل.. راتب 14.500 ريال.. وظائف مميزة في برنامج السوق المالية لتأهيل الخريجين

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كشفت هيئة السوق المالية، عن موعد التقديم في برنامج "هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2024م" الدفعة "الثالثة عشر" حيث يأتي ذلك إيمانًا من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية.





هيئة السوق المالية تُعلن برنامج تأهيل الخريجين



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