الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الشركة السعودية للاستثمار الزراعي تعلن عن فرص وظيفية وتدريبية بالرياض

الشركة السعودية للاستثمار الزراعي سالك
الشركة السعودية للاستثمار الزراعي "سالك"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي - سالك (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر فرص وظيفية وتدريبية في مقرها بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

- مدير تدقيق الاستثمار والتمويل (Investment & Finance Audit Manager)
- كبار مستشاري المعاملات (SeniorTransaction Advisory)
- برنامج تدريب تعاوني 2024 – قسم رأس المال البشري (COOP Training Program 2024 - Human Capital Department)

- مساعد شؤون مجلس الإدارة (Board Affairs Associate)
- مساعد تنمية الاستثمار المحلي (Local Investment Development Associate)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- القانون
- المالية
- المحاسبة
- أو مايعادلهم 

الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب.
- توفر المتطلبات والمهارات الأخرى المحددة لكل وظيفة
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال.

نبذة عن الشركة:


تأسست سالك (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني) بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 22 بتاريخ 1430/4/18 (2009/4/14م) كشركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد نص نظامها الأساسي على أن يكون نشاطها في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للمساهمة في توفير السلع الغذائية التي يتم الإستثمار في إنتاجها وتوريدها من الدول المستهدفة بالإستثمار وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار الأسعار في المملكة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابلط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. أكثر من 7500 وظيفة موسمية بقطاع المشاعر المقدسة لكافة المؤهلات

ساعات قليلة.. آخر موعد للتقديم على وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

عاجل.. هل يؤثر وجود سجل تجاري على الضمان الاجتماعي؟

للبكالوريوس فأعلى.. وزارة الصناعة تطرح وظائف شاغرة للعمل بهذه المدن

جهز أوراقك.. طرح وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الوطنية للإسكان 7:11 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن توفر وظائف إدارية في مدينة الرياض

الشركة التعاونية للتأمين 11:01 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

الشركة التعاونية للتأمين تعلن عن طرح وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض

الطيران - - خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) 8:00 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

عاجل.. بدون خبرة والتقديم مستمر لـ 10 أيام.. وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

شركة سابك 5:51 م الإثنين، 15 أبريل 2024

"سابك" تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف المجالات