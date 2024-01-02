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تحذير من "الزكاة" حول فترة الربط والتكامل الثالثة للفوترة الإلكترونية

الفوترة الإلكترونية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه تبقى 30 يومًا على انتهاء فترة الربط والتكامل للمجموعة الثالثة من الفوترة الإلكترونية.اضافة اعلان

الفوترة الإلكترونية

ونشاهدت الهيئة المنشآت المختارة في هذه المجموعة البدء في ربط حلول الفوترة الإلكترونية والالتزام بمتطلبات المرحلة الثانية قبل 31 يناير 2024م.
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ما إجراءات الفوترة الإلكترونية؟

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي في إطار المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الإلكترونية ”مرحلة التكامل والربط“ التي تم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023م.

مواعيد تطبيق المرحلة 2 من الفوترة الإلكترونية

وتبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتبارًا من 1 يونيو 2024م، تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) على المجموعات التاسعة للمنشآت الخاضعة للفوترة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة، أن المجموعة التاسعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 30 مليون ريال وذلك خلال عامي 2021 أو 2022.

إشعار المنشآت المستهدفة بالفوترة في 1 يونيو 2024

وأضافت أنها ستُشعِر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام "فاتورة" ابتداءً من 1 يونيو 2024.

ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع نظام فاتورة

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ).
وأضافت: من أبرزها: ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

الإلزام بمرحلة الربط والتكامل سيتم تدريجيًا

بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تُبلِغ الهيئة المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

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