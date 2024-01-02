تحذير من "الزكاة" حول فترة الربط والتكامل الثالثة للفوترة الإلكترونية

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه تبقى 30 يومًا على انتهاء فترة الربط والتكامل للمجموعة الثالثة من الفوترة الإلكترونية. اضافة اعلان





الفوترة الإلكترونية

ما إجراءات الفوترة الإلكترونية؟



مواعيد تطبيق المرحلة 2 من الفوترة الإلكترونية



إشعار المنشآت المستهدفة بالفوترة في 1 يونيو 2024



ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع نظام فاتورة



الإلزام بمرحلة الربط والتكامل سيتم تدريجيًا



ونشاهدت الهيئة المنشآت المختارة في هذه المجموعة البدء في ربط حلول الفوترة الإلكترونية والالتزام بمتطلبات المرحلة الثانية قبل 31 يناير 2024م.أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.وقالت الهيئة إن ذلك يأتي في إطار المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الإلكترونية ”مرحلة التكامل والربط“ التي تم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023م.وتبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتبارًا من 1 يونيو 2024م، تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) على المجموعات التاسعة للمنشآت الخاضعة للفوترة الإلكترونية.وأوضحت الهيئة، أن المجموعة التاسعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 30 مليون ريال وذلك خلال عامي 2021 أو 2022.وأضافت أنها ستُشعِر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام "فاتورة" ابتداءً من 1 يونيو 2024.وأشارت إلى أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ).وأضافت: من أبرزها: ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تُبلِغ الهيئة المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.