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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل من الزكاة والضريبة حول الرسائل الواردة على البريد الإلكتروني باسمها

هيئة الزكاة2
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تجاهل أي بريد إلكتروني مرسل وضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة.اضافة اعلان

الزكاة تحذر من رسائل بريد الجهات المشبوهة

وأكدت الهيئة على عدم دفع المبالغ والسداد في أي موقع إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق  ZATCA.
جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن عن مدى صحة رسالة وردت إليه عن طريق البريد الإلكتروني تطالبه بسداد مستحقات للهيئة.

العمليات الاحتيالية وهدف الحصول على البيانات الشخصية

وتساءل المواطن عما إذا كانت الرسالة ورادة من الهيئة أم لا؟، خاصة أنه لم يطلب التقسيط وليس عليه ديون للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل نصية مشبوهة تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج بيانات.


الزكاة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية

وأكدت الهيئة أنها لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أنها لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق "ZATCA" للهواتف الذكية فقط.
وأكدت الهيئة على جميع مكلفيها وعملائها أهمية حماية أنفسهم من الاحتيال، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية وذلك بعدم الاستجابة للرسائل الواردة من جهات تنتحل اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

التحقق من مصدر الرسائل العشوائية

وشددت على التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة إليهم قبل الضغط على الروابط لتجنب الوقوع ضحيةً للاحتيال.

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