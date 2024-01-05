موعد وطريقة تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأن الرد على طلب استرداد الرسوم الجمركية يتم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.





كيفية تقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية



خطوات التقديم لطلب استرداد الرسوم الجمركية



تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع



غرامة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا



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