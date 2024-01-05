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موعد وطريقة تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأن الرد على طلب استرداد الرسوم الجمركية يتم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

كيفية تقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية

وأشارت الهيئة إلى أنه بإمكان صاحب طلب استرداد الرسوم الجمركية متابعة طلبه من خلال الرابط التالي: (من هنا).
جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "منذ 17 سبتمبر تم رفع شكوى لاسترداد مبلغ ضريبي وللآن لم يتم الرد آمل الإفادة".

خطوات التقديم لطلب استرداد الرسوم الجمركية

1ـ الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني.
2ـ تسجيل الدخول للمنصة.
3ـ تعبئة النموذج وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.
4ـ سيصلك إشعار باستلام الطلب.

تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يناير الجاري.
وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (من هنا) .

غرامة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا

وتأتي الدعوة لتقديم الإقرارات تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا تأخير من تاريخ الاستحقاق.
وتفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة بالمملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل.

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