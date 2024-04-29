الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

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شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في جدة

شركة خدمات الملاحة الجوية
أرشيفية
أ أ
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تعلن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة جدة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية في الملاحة الجوية:اضافة اعلان


- رئيس قسم مراقبة الأمن السيبراني
- مهندس الامتثال للمشروع
 

التخصصات:


- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- الهندسة
- أو ما يعادلهم

نبذة عن الشركة:


شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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