برواتب تنافسية.. جامعة الملك عبدالله "كاوست" تعلن عن برنامج إرتقاء للجنسين في كافة التخصصات

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2023م للتدريب على رأس العمل (Elevate) برواتب تنافسية حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات (التعليمية، التربوية، الإدارية، التقنية، الهندسية، العلوم .. وغيرها) عبر المسارات التالية:



- التعليم

- الإدارة والأعمال

- العلوم والهندسة

- البيئة والاستدامة

- التقنية





التخصصات المطلوبة:



المزايا:

نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

