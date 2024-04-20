برواتب تنافسية.. جامعة الملك عبدالله "كاوست" تعلن عن برنامج إرتقاء للجنسين في كافة التخصصات

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2023م للتدريب على رأس العمل (Elevate) برواتب تنافسية حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات (التعليمية، التربوية، الإدارية، التقنية، الهندسية، العلوم .. وغيرها) عبر المسارات التالية:
- التعليم
- الإدارة والأعمال
- العلوم والهندسة
- البيئة والاستدامة
- التقنية
التخصصات المطلوبة:
- التخصصات التعليمية
- نظم المعلومات الإدارية
- المبيعات
- التسويق
- الاتصال
- المحاسبة
- المالية
- إدارة الأعمال
- الهندسة الصناعية
- الرياضيات
- العلوم
- اللغة العربية
- اللغة الإنجليزية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة المعمارية
- هندسة البرمجيات
- علوم الحاسب
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الإلكتروميكانيكية
- الفيزياء
- الكيمياء
- الأحياء
- العلوم البيولوجية
- العلوم الطبية الحيوية
- البيولوجيا الخلوية والجزيئية
- علم الأحياء البحرية
- علم الأحياء
- الأحياء البحرية
- الميكروبيولوجي
- علم الحيوان
- علم البيئة
- التنوع البيئي
- الكيمياء الحيوية
- الجيولوجيا
- التنوع البيولوجي
- الدراسات البيئية
- علم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- نظم شبكات الحاسب
المزايا:
- رواتب شهرية عالية تنافسية.
- توفير السكن المشترك في الحرم الجامعي.
- النقل المجاني داخل الحرم الجامعي.
- تأمين طبي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- إجازات سنوية ورسمية.
- توفر إمكانية العمل المرن عن بعد.
- الوصول إلى المرافق الترفيهية بالجامعة (الصالات الرياضية والمراكز وحمامات السباحة) وغيرها.
نبذة عن البرنامج:
برنامج (Elevate) هو برنامج تدريبي أثناء العمل صممته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لخريجي الجامعات السعوديين الجدد لإعدادهم لسوق العمل. تماشياً مع رؤية 2030 ، تدرك جامعة الملك عبدالله أن تمكين وتطوير الجيل القادم من الشباب السعودي الواعد يمثل حاجة وطنية حيوية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من يوم الأحد 1445/10/12هـ (الموافق 2024/4/21م) عن طريق الرابط: اضغط هنا