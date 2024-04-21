البنك المركزي السعودي يعلن عن بدء التوظيف للجنسين عبر برنامج تطوير الكفاءات

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أعلن البنك المركزي السعودي عن فتح باب (التوظيف) من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (Investment Immersion Program) لخريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، وغيرها) على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة:



الشروط:



مزايا البرنامج:



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

