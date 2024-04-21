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البنك المركزي السعودي يعلن عن بدء التوظيف للجنسين عبر برنامج تطوير الكفاءات

البنك المركزي
البنك المركزي
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أعلن البنك المركزي السعودي عن فتح باب (التوظيف) من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (Investment Immersion Program) لخريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، وغيرها) على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- المالية
- المحاسبة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- التخصصات الأخرى ذات الصلة

الشروط:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات أعلاه بتقدير (جيد جداً) فأعلى.
- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 سنة.
- إجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
- التفرغ (دوام كامل).

مزايا البرنامج:

- الحصول على وظيفة بدوام كامل وراتب شهري مع تأمين طبي للأسرة والوالدين.
- مجموعة من المزايا الوظيفية الجاذبة.مع تطوير مهني مستمر.
- يشمل البرنامج دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.
- تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.
- العمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار.
- برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية.

نبذة عن البرنامج:


يهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الاستثمارية، حيث يتضمن البرنامج التدريب النظري والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة منها تطوير الخبرات في الأسواق العالميّة وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية والتواصل الفعّال والتفكير الاستراتيجي، وقد تم تصميم البرنامج بالتعاون مع كليّة وارتون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالميّة لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدّمة والخبرات العمليّة اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار، ويشمل البرنامج دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدّة الأمريكية وبرنامج تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية، إضافةً إلى برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في إحدى المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار، إلى جانب برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك و شركات استثمار عالمية، وسيُمنح المشاركون في البرنامج مجموعة من المزايا الوظيفية الجاذبة.

للمزيد من المعلومات حول البرنامج: اضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م) عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/22هـ (الموافق 2024/5/30م).

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