السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. جامعة الإمام تعلن عن وظائف إدارية وتعليمية لكافة المؤهلات

جامعة الإمام
جامعة الإمام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توافر عدد من الوظائف (الإدارية والتعليمية) والتي ترغـب بشغلها عن طريق نقل الخدمات لمن لديهم المؤهلات والخبـرات وممن هم علـى سلـم الموظفيـن العام وسلم شاغلي الوظائف التعليمية على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف جامعة الإمام:

- حارس أمن
- محاسب
- مصمم جرافيك
- محررصحفي
- مصمم برامج
- أخصائي إدارة مشاريع
- سكرتير طبي
- محلل برامج
- فني هندسة ميكانيكية
- مهندس كهربائي
- مهندس مدني
- فني مساحة
- فني هندسة كهربائية
- أخصائي أمن سيبراني
- مشرف إنشاء مباني
- مهندس معماري
- أخصائي وثائق ومخطوطات
- أخصائي قانوني
المؤهلات المطلوبة
- الكفاءة المتوسطة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم يوم السبت 1445/10/11هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا  ويستمر حتى يوم السبت 1445/10/18هـ

اقرأ أيضا

فتح باب التقديم في الوظائف الموسمية بمشروع تعظيم البلد الحرام

عاجل.. "المرور" يجيب.. إذا لم أُسدد المخالفات هل ستحجزون على حسابي البنكي بعد انتهاء المهلة؟

عاجل.. بشرى للمتقاعدين: صرف معاشي إبريل ومايو في هذا الموعد

الموعد والشروط.. منطقة المدينة تفتح التقديم لشغل وظائفها للخريجين بدون خبرة

عاجل.. راتب 7000 ريال.. الأكاديمية الوطنية للبناء تُعلن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الوطنية للإسكان 7:11 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن توفر وظائف إدارية في مدينة الرياض

الطيران - - خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) 8:00 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

عاجل.. بدون خبرة والتقديم مستمر لـ 10 أيام.. وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

رواتب 8000 ريال 12:20 ص الثلاثاء، 02 أبريل 2024

براتب 8000 ريال.. وظائف شاغرة في الرياض والمدينة والقصيم

صندوق التنمية الوطنية 1:38 ص الثلاثاء، 26 مارس 2024

صندوق التنمية الوطني يعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى