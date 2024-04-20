عاجل.. جامعة الإمام تعلن عن وظائف إدارية وتعليمية لكافة المؤهلات

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توافر عدد من الوظائف (الإدارية والتعليمية) والتي ترغـب بشغلها عن طريق نقل الخدمات لمن لديهم المؤهلات والخبـرات وممن هم علـى سلـم الموظفيـن العام وسلم شاغلي الوظائف التعليمية على النحو التالي:



وظائف جامعة الإمام:



طريقة التقديم:

