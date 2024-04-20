عاجل.. جامعة الإمام تعلن عن وظائف إدارية وتعليمية لكافة المؤهلات

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توافر عدد من الوظائف (الإدارية والتعليمية)
والتي ترغـب بشغلها عن طريق نقل الخدمات لمن لديهم المؤهلات والخبـرات وممن هم
علـى سلـم الموظفيـن العام وسلم شاغلي الوظائف التعليمية على النحو التالي:
وظائف جامعة الإمام:- حارس أمن
- محاسب
- مصمم جرافيك
- محررصحفي
- مصمم برامج
- أخصائي إدارة مشاريع
- سكرتير طبي
- محلل برامج
- فني هندسة ميكانيكية
- مهندس كهربائي
- مهندس مدني
- فني مساحة
- فني هندسة كهربائية
- أخصائي أمن سيبراني
- مشرف إنشاء مباني
- مهندس معماري
- أخصائي وثائق ومخطوطات
- أخصائي قانوني
المؤهلات المطلوبة
- الكفاءة المتوسطة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم يوم السبت 1445/10/11هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم السبت 1445/10/18هـ