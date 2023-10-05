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صحيفة تواصل الالكترونية

الآن.. مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

مستشفى قوى الأمن
مستشفى قوى الأمن
أ أ
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أعلنت مستشفى قوى الأمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان


المسميات الوظيفية

مسجل طب الطوارئ.
أخصائي خدمات طبية طارئة.
أخصائي التخدير.
طبيب نائب الأسرة و المجتمع ( الإدارة العامة للسجون).
طبيب نائب الباطنة ( الإدارة العامة للسجون).
وظائف طبية متعددة.
والمزيد ...


عن مستشفى قوى الأمن

خطا مستشفى قوى الأمن خطوات كبيرة على درب تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بشقيها الوقائي والعلاجي، وإجراء العمليات الجراحية في مجال جراحة العظام والجراحات التقويمية.
ولم يقتصر دور المستشفى على القيام بالدور التقليدي للمستشفيات التخصصية من تقديم الرعاية الطبية الشاملة، وإنما تخطى دور المستشفى ذلك، حيث أصبح المستشفى مركزاً تعليمياً وتدريبياً معترفاً به رسمياً من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.


اعتراف هيئات طبية محلية وعالمية

بالإضافة إلى حصول تخصصات مختلفة بالمستشفى على اعتراف هيئات طبية أخرى محلية وعالمية. كما خطى المستشفى خطوات كبيرة على طريق السعودة وزيادة الموظفين السعوديين في مختلف التخصصات.


طريقة التقديم

أوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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