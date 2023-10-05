الآن.. مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

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أعلنت مستشفى قوى الأمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية





عن مستشفى قوى الأمن





اعتراف هيئات طبية محلية وعالمية





طريقة التقديم

