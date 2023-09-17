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سارع بالتقديم.. 284 وظيفة في جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبدالعزيز
جامعة الملك عبد العزيز
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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن طرح عدد (284) وظيفة (إدارية، صحية) للرجال والنساء، وترغب في إشغالها بمواطنين سعوديين بنظام التعاقد الرسمي عن طريق المسابقة الوظيفية على النحو التالي:اضافة اعلان


مجالات العمل:

- وظائف إدارية
- وظائف صحية


التخصصات المطلوبة:

- كافة التخصصات مطلوبة.


الوثائق المطلوبة:

- الهوية الوطنية.
- الـمؤهل العلمي المطلوب.
- الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية (للوظائف التي تتطلب خبرة).
- السـيرة الذاتية.
- شهادة التصنيف والتسجيل المهني سارية المفعول (للوظائف الصحية).


طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1445/3/2هـ (الموافق 2023/9/17م) عن طريق الرابط: إضغط هنا
ويستمر حتى نهاية يوم الخميس 1445/3/6هـ (الموافق 2023/9/21م).

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