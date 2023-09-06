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رابط التقديم.. مستشفى قوى الأمن بمكة تفتح باب التوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

قوى الأمن
مستشفى قوى الأمن
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أعلن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة التابع لوزارة الداخلية، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية وتقنية وصحية لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية

- مبرمج
- مطور ويب
- إداري أنظمة
- كبير مبرمجين
- مشرف تمريض
- أخصائي تمريض
- رئيس تمريض
- مدير قسم الجودة
- أخصائي تمريض
- أخصائي سمعيات
- مشرف ترميز طبي
- مساعد طبيب أسنان
- أخصائي جودة طبية
- أخصائي نفسي إكلينكي
- طبيب نائب عناية مركزة
- مدير إدارة مكافحة العدوى
- مدير إدارة شؤون التمريض
- طبيب نائب أول عناية مركزة
- طبيب استشاري طب طوارئ
- أخصائي إدارة معلومات صحية
- مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى
- أخصائي إدارة صحية "الشؤون الطبية"
- أخصائي إدارة صحية "الشؤون الأكاديمية"
- (وظائف أخرى)

التخصصات المطلوبة

- التخصصات الإدارية
- التخصصات التقنية
- التخصصات الصحية
- تخصصات العلوم

الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
4 - توفر المهارات والمتطلبات المحدد لكل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/2/22 هـ.

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