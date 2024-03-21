5 أيام ولم يتم إيداع المبلغ المدفوع.. منصة إيجار تعلق

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تفاعلت منصة إيجار مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن عملية استرداد المبالغ التي يتم دفعها من قبل المستأجر.



وقت عملية الاسترداد



وقال أحد المستفيدين عبر سحاب منصة إيجار في منصة إكس : "أنا مؤجر وتم ايداع الايجار إلى محفظتي وعندما حولت المبلغ لحسابي البنكي إلى الآن لم يتم الإيداع؟ ما الحل؟".وأجابت منصة إيجار بقولها: "حياك الله.. عملية الاسترداد تستغرق 5 أيام عمل".

استرداد مبلغ الضمان عبر إيجار



خطوات دفع المستأجر التزاماته المالية



أعلنت منصة إيجار المتخصصة في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري، عن خدمة استرداد مبلغ الضمان عبر حساب المستفيد في المنصة.وقال منصة إيجار، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "يمكن استرد مبلغ الضمان بأمان مع إيجار من خلال خدمة حفظ مبلغ الضمان".وأضافت منصة إيجار، أن خدمة حفظ مبلغ الضمان تيسر لك استرداد مبلغ الضمان بكل سهولة وأمان.كذلك أوضحت منصة إيجار بالتفصيل، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس طريقة دفع المستأجر التزاماته المالية في المملكة.- الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في إيجار- اختيار العقد من قائمة العقود- إجراء دفعة- الانتقال إلى صفحة الدفع- إدخال المبلغ المطلوب دفعه وتأكيد الطلب- تحديد طريقة الدفع (سداد أو مدى أو Apple Pay وتسجيل البيانات- اختيار الدفع الآن

استرداد المبلغ المحول للمؤجر عبر "إيجار":



الدفع خارج منصة إيجار:



حدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين:



كذلك أجابت منصة إيجار على سؤال شخص يسأل عن كيفية إعادة مبلغ تم تحويله له من قبل المستأجر ويريد استرجاعه لحسابه البنكي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" لدي مشكله الآن المستأجر حول علي ونزلت الفلوس بالمحفظة في موقع إيجار كيف أحولها على حسابي البنكي.. وهل أستطيع إضافة الآيبان بالعقد أو لا؟ ".وأجابت المنصة على استفساره بالقول :"حياك الله.. طريقة استرداد المبلغ الدخول" على:1-إدارة الحساب.2- المحفظة.3- اختيار المبلغ المراد استرداده.4- اختيار أيقونة الاسترداد.5- يتم تحويل المبلغ خلال 5 أيام عمل من عملية الاسترداد.وفي وقت سابق جددت منصة إيجار تحذيرها بشأن الدفع خارج المنصة، حيث إنه لا يعتد به منذ التاريخ الذي حددتها المنصة لأجل سريان عملية الدفع بطريقة صحيحة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة عبر حسابها على منصة "إكس" قائلا :"راعي المكتب يقول الدفع عنده قلت له عن طريق المنصة بدفع قال لا تعال ادفع عندي هل يحق له".وجاء الرد :"حياك الله .. اعتبارًا من 15 يناير 2024م، الدفع إلزامي عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153 نسعد بخدمتك ".أيضا ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , واحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".