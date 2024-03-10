عاجل.. إيداع الدعم المخصص لشهر مارس في حساب المواطن

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بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن.

وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.



المستهدفون من حساب المواطن:

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.– الهوية الوطنية وكارت العائلة.– معلومات عن العمل والراتب.– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.قيمة استحقاق حساب المواطن:يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب".- حدد حالتك في الخيارات.